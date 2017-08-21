Очередной провал? Трансфер Сери в "Барселону" может сорваться

Трансфер полузащитника французской "Ниццы" Жана-Мишеля Сери в каталонскую "Барселону" может сорваться.

Как информирует L'Equipe, "сине-гранатовые" были готовы заплатить за 26-летнего хавбека 40 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока с его клубом. Однако "орлята" уже уведомили каталонский гранд о том, что срок действия пункта о клаусуле ивуарийца истек 15-го июля, поэтому в "Ницце" намерены пересмотреть вопрос с трансферной стоимостью Сери, что может привести к отказу "Барсы" приобретать футболиста.

Напомним, трансфер Дембеле в "Барселону" может быть согласован в течение ближайших нескольких часов. | soccernews.ru