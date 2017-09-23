Очередной разгром: "Манчестер Сити" поиздевался над "Кристал Пэлас"
В рамках шестого тура английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" на своем поле принимал "Кристал Пэлас". Если и есть матч на Туманном Альбионе, в котором исход был еще до стартового свистка, так это именно противостояние манкунинацев и лондонцев на "Этихаде". Весь скепсис по поводу шансов "орлов" основан на том, что "Пэлас" – абсолютно худшая команда на старте сезона, которая еще не только не набирала очки, но и даже не забивала в воротах своих соперников. Напротив, "горожане" – один из двух лучших коллективов, который лишь однажды споткнулся, потеряв очки в матче с "Эвертоном".
Насыщенный график "голубых" заставляет Пепа Гвардиолу применять определенную ротацию относительно стартового состава. На неделе в матче Кубка лиги против "Вест Брома" испанский специалист мог позволить себе задействовать только двоих исполнителей основной обоймы – Джона Стоунза и Габриэля Жезуса. Но на этот тренерский штаб "Сити" предоставил отдых бразильскому форварду, а вместо него вышел главный герой кубкового матча Лерой Сане. Что касается остальных позиций, то тут были задействованы все самые лучшие. В стартовом протоколе "стекольщиков" стоит отметить первое появления в сезоне Мамаду Сако, который стал лучшим футболистов лондонцев в концовке прошлой кампании.
С первых же минут хозяева прогнозируемо завладели территориальным преимуществом и принялись вскрывать насыщенную оборону оппонента. Но стоит отметить, что подопечные Роя Ходжсона очень мотивированными приехали в Манчестер, играя непривычно собрано. В первой половине первого тайма "горожане" имели несколько великолепных моментов, чтобы забить, но неизменно хорошо действовали Хеннесси, парируя выстрелы Фернандиньо и Стерлинга. К удивлению, "орлы" способны были не только отбиваться, и несколько великолепных моментов у ворот Эдерсона создал Лофтус-Чик, но то после удара атакующего полузащитника "Пэлас" мяч угодил в штангу, то пролетел совсем рядом со стойкой.
Тем не менее, футболисты "Сити" продолжали доминировать, и в концовке первой 45-ти минутки им удалось добиться своего. Лерой Сане, обыгравшись с Давидом Силвой обрезал половину защитников лондонского клуба, после чего ворвался в штрафную площадь и мастерски протолкнул сферу мимо валлийского голкипера. С началом второй половины встречи манкунианцы только прибавили, а вот лондонцев, как оказалось, хватило только на 45 минут. Уже в первой трети временного отрезка второго тайма вопрос о победителе был снят Рахимом Стерлингом, который оформил дубль. В обоих случаях англичанин занес мяч фактически в пустые ворота после классных и точных прострелов от Давида Силвы и Серхио Агуэро.
В оставшееся время "горожане" уже просто куражились, а Пеп Гвардиола имел возможность поэкспериментировать с расстановкой игроков на поле, выпустив в линию обороны Фабина Делфа. Не имел права уйти с поля без забитого мяч Серхио Агуэро, который на 79-й минуте засветил на табло "Этихада" четверку. А окончательный счет поединка установил все тот же Делф, красивейшим выстрелом из-за пределов штрафной площади расстреляв "девятку" ворот Хеннесси.
Таким образом, благодаря великолепно проведенному второму тайму "Манчестер Сити" добыл очередную разгромную победу, укрепившись на вершине турнирной таблицы АПЛ.
"Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас" – 5:0
Голы: Сане, 44 – 1:0, Стерлинг, 51 – 2:0, Стерлинг, 59 – 3:0, Агуэро, 79 – 4:0, Делф, 89 – 5:0
"Ман Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз (Делф, 70), Отаменди, Менди (Данило, 29), Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва, Стерлинг (Бернарду Силва, 61), Сане, Агуэро
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Фосу-Менса, Данн, М. Сако, ван Аанхольт, Миливоевич, Кабай (Панчеон, 57), Таунсенд, Лофтус-Чик, Шлупп, Бентеке (Б. Сако, 72)
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|16
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|16
|3
|Челси
|6
|13
|4
|Тоттенхэм
|6
|11
|5
|Ливерпуль
|6
|11
|6
|Уотфорд
|6
|11
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
|8
|Хаддерсфилд Таун
|6
|9
|9
|Бернли
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Саутгемптон
|6
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
|7
|13
|Эвертон
|6
|7
|14
|Суонси Сити
|6
|5
|15
|Сток Сити
|6
|5
|16
|Лестер Сити
|6
|4
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|4
|19
|Борнмут
|6
|3
|20
|Кристал Пэлас
|6
|0