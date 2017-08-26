Очередной разгром? "Манчестер Юнайтед" ждет в гости "Лестер"
"Манчестер Юнайтед" – "Лестер Сити"
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)
Начало матча: 19:30
Арбитр: Майкл Оливер
Субботняя программа третьего тура английской Премьер-Лиги завершится поединком на "Олд Траффорд", где местный гранд "Манчестер Юнайтед" примет "Лестер Сити". Так уже складывается, что "лисы" являются очень удобным соперником для манкунианцев. Даже в чемпионский сезон команда Клаудио Раньери не смогла взять верх над тогда еще подопечными Луи ван Гаала, а по ходу прошлогодней кампании "синие" и вовсе были дважды разгромлены.
Пока ничего хорошего не сулит и предстоящая игра. "Красные дьяволы" пребывают в великолепной форме, что позволяет им лидировать после первых двух туров. Ребята Жозе Моуринью весьма легко и непринужденно по очереди сняли скальп с "Вест Хэма" и "Суонси". Также португальский наставник "Юнайтед" в своем распоряжении имеет практически полную обойму игроков. В списке травмированных числится только один Маркос Рохо, выбывший на долгое время по причине тяжелой травмы колена.
Нельзя сказать, что у "Лестера" дела идут плохо. Подопечным Крейга Шекспира не хватило совсем немного, дабы увезти очки из "Эмирейтс" в дуэли с "Арсеналом", а вот над "Брайтоном" "лисы" добыли уверенную победу. Правда, в отличие от соперника, у "синих" в подвешенном состоянии пребывает целый ряд ведущих игроков, но совершенно точно исключить появление в матче можно только двоих – Роберта Хута и Висенте Иборры.
Интересные факты противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Лестера":
"Манчестер Юнайтед" всего дважды уступал в 22 матчах против "Лестера" и один раз у себя дома – в январе 1998 "красные дьяволы" капитулировали со счетом 1:0.
Крейг Шекспир станет 75 по счету главным тренером, с которым столкнется Жозе Моуринью в Премьер-Лиги. Из 74 менеджеров португалец хотя бы один раз огорчал 62 специалистов.
"Лестер" забил во всех 15 поединках, кроме одного под руководством Крейга Шекспира.
В последнем 31 матче в рамках АПЛ манкунианцы проиграли всего два раза.
Ориентировочные составы на игру:
Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Байи, Блинд, Матич, Погба, Мата, Мхитарян, Рашфорд, Лукаку
Лестер: Шмейхель, Симпсон, Магуайр, Морган, Фукс, Ндиди, Джеймс, Махрез, Олбрайтон, Окадзаки, Варди
Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Лестер":
Безусловно, "Манчестер Юнайтед" – явный фаворит во встрече против "Лестера". Оглядываясь на предыдущие матчи, "красным дьяволам", кажется, может помешать выиграть только тотальное невезение или, например, удаление в начале матча.
Такого же мнения и букмекеры, которые на победу манкунианцев выставили коэффициент 1.3. В то время, как виктория "лис" оценивается в 10.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|2
|6
|2
|Хаддерсфилд Таун
|2
|6
|3
|Вест Бромвич Альбион
|2
|6
|4
|Уотфорд
|2
|4
|5
|Ливерпуль
|2
|4
|6
|Саутгемптон
|2
|4
|7
|Манчестер Сити
|1
|3
|8
|Лестер Сити
|2
|3
|9
|Тоттенхэм
|2
|3
|10
|Эвертон
|1
|3
|11
|Арсенал Лондон
|2
|3
|12
|Челси
|2
|3
|13
|Бернли
|2
|3
|14
|Сток Сити
|2
|3
|15
|Суонси Сити
|2
|1
|16
|Борнмут
|2
|0
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|18
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|0
|19
|Кристал Пэлас
|2
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0