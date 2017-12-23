Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Абсолютный лидер английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" в рамках 19 тура принимал скромный "Борнмут". Фаворит в этом матче был очевиден, и, тем не менее, "вишни", находящиеся недалеко от зоны вылета, ставили перед собой задачу дать бой команде Хосепа Гвардиолы.

Для гостей было главное не пропустить быстрый гол, поэтому с первых минут подопечные Эдди Хау сосредоточились на действиях в защите. Однако "горожане" не спешили бежать вперед сломя голову. Вместо этого "Сити" планомерно стал раскачивать оборону соперника, практически безраздельно владея мячом. К тому же "Борнмут" ждала неприятность уже вначале игры. После редкого выпада к владениям Эдерсона, Станислас нанес удар рядом со штангой, после чего остался лежать на газоне. Так гости сделали вынужденную замену.

Ключевым же отрезком до перерыва стала пятиминутка в середине тайма. Сначала мог отличиться Агуэро, когда с правого угла вратарской решил забросить мяч за спину Беговичу. Аргентинец немного перестарался, мяч полетел чуть выше ворот. Затем метров с 25-ти пробил Отаменди. Снаряд шел под перекладину, но голкипер "вишен" в прыжке отбил мяч одной рукой в сторону. И, наконец, на 27-й минуте "Манчестер Сити" открыл счет. Бегович неудачно ввел мяч в игру из своей штрафной, Делф подобрал снаряд и отдал на Давида Силву, который отбросил мяч назад на Фернандиньо, а бразилец аккуратно набросил сферу на 11-метровую отметку, где избежал офсайда Агуэро. Серхио в падении головой пробил аккурат под рукой голкипера "Борнмута" – 1:0.

Только пропустив, гости осмелели и стали организовывать собственные выпады. Однако "горожане" играли надежно, а в одном из эпизодов Эдерсон вовремя вышел из ворот, лишив Айба возможности выйти один на один.

А в дебюте второго тайма лидер Премьер-лиги практически снял с повестки дня вопрос о победителе матча. Давид Силва покатил мяч на Агуэро в район дуги штрафной, а аргентинец в касание сделал заброс на правый угол вратарской. В офсайде был Де Брейне, поэтому защитники не сразу среагировали на рывок Стерлинга, думая, что арбитр свистнет "вне игры". Однако Рахим находился в правильной позиции и выйдя один на один с Беговичем, переиграл вратаря "Борнмута" – 2:0.

К чести Эдди Хау, он не сдавался, и в середине тайма наставник "вишен" попытался усилить игру своей команды, выпустив двух нападающих. Однако редкие выпады команды гостей по-прежнему не давали результат. А вот "Манчестер Сити" после небольшой паузы снова взял игру под контроль. Как результат, мяч еще дважды влетел в ворота Беговича.

Третий гол провел Серхио Агуэро. Фернандиньо сделал пас в штрафную на Гюндогана, а тот отдал пас на правый край где бороздил Бернарду Силву. Португалец навесил на линию вратарской и мяч опустился точно на голову Агуэро, который пробил под перекладину, оформив при этом 100-й гол своего клуба в календарном году – 3:0.

Точку же в матче поставил вышедший на замену Данило, который поддержал атаку "горожан", получил мяч на ход от Стерлинга и с линии штрафной пробил в ближний угол – 5:0.

После этой победы "Манчестер Сити" увеличил отрыв от ближайшего преследователя на 14 очков. Что на это скажет "Манчестер Юнайтед"?

"Манчестер Сити" – "Борнмут" – 4:0

Голы: Агуэро, 27 – 1:0. Стерлинг, 53 – 2:0. Агуэро, 79 – 3:0. Данило, 85 – 4:0.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани, Делф (Данило, 81), Фернандиньо, Силва, Де Брюйне (Гюндоган, 74), Сане (Бернарду Силва, 67), Стерлинг, Агуэро.

"Борнмут": Бегович, А.Смит, Симпсон (Муссе, 72), С.Кук, Аке, Гослинг, Фрейзер, Серман, Станислас (Пью, 12), Айб, Уилсон (Афобе, 72).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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