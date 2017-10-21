Очередной разгром: "Валенсия" отправила четыре мяча в ворота "Севильи"

"Севилья" после погрома в Москве отправилась в Валенсию, чтобы попытаться реабилитироваться за поражение в матче с одноименной командой. Выезд для севильцев был не самым приятным, так как "летучие мыши" в этом сезоне выступают очень мощно и три очка еще никому не отдавали. Даже "Реал" и "Атлетико" были вынуждены довольствоваться только ничьей.

Игра началась в невысоком темпе, обе команды старались проводить свои атаки, но ничего опасного у ворот соперника придумать не могли. Также нельзя было точно определить, кто же владеет инициативой, так как футболисты обеих команд в равной степени владели мячом. Отсутствие опасных моментов было компенсировано стыками, в результате в середине тайма "Севилья" лишилась ещё одного защитника. К травмированным Кариссу и Парехе добавился Ленгле, вместо которого на поле появился Коршия.

Ближе к концу тайма "Валенсия" все еще стала владеть мячом, и в итоге это вылилось в забитый гол перед самым перерывом. Гуэдеш получил мяч от Родриго, протащил его с центра поля до штрафной "Севильи", уложил двух защитников и точно пробил в правый угол.

Получился гол в раздевалку, а уже через шесть минут после возобновления игры "Валенсия" во второй раз заставила капитулировать Серхио Рико. Кондогбия отобрал мяч в центре поля, затем игровой снаряд оказался у Родриго, тот отпасовал в штрафную на Дзадзу, Симоне обыграл Кьяера, а затем пробил в дальний правый угол. Рико проводил мяч лишь взглядом.

"Валенсия" получила весомое преимущество и стала играть по счету, не давая сопернику создавать моменты у своих ворот. В атаке же "летучие мыши" столь активными уже не были, разве что Гуэдеш раз за разом напоминал о себе. Португалец сначала пробил выше ворот с левого края, а затем ускорился по флангу и отбросил мяч на Мину, который пробивал в створ уже из штрафной, но Рико в этом эпизоде игровой снаряд парировал. Тем не менее "Валенсия" все же огорчила вратаря "Севильи" третий раз. Второй шанс представился Мине, которого отличным разрезным пасом вывел практически один на один Гуэдеш, Санти же отправил игровой снаряд мимо выскочившего ему на встречу вратаря.

В концовке же Гуэдеш успел оформить дубль, португальца со своей половины поля бросил в прорыв Кондогбия, Гонсало убежал от Эскудеро, выскочил один на один и легко переиграл вратаря.

"Севилья" снова проиграла разгромно, практически ничего не показав в атаке, "Валенсия" же уже пятый матч подряд забивает как минимум три мяча. "Летучие мыши" готовы взлетели на вершину испанского футбола и пока опускаться не намерены, от лидера их отделяет одно очко.

"Валенсия" – "Севилья" 4:0

Голы: Гуэдеш, 43 – 1:0; Дзадза, 51 – 2:0; Мина, 86 – 3:0; Гуэдеш, 90 – 4:0.

"Валенсия": Нето, Монтойя, Мурильо, Паулиста, Гайя, Гуэдеш, Солер (Латорре, 89), Парехо, Кондогбия, Родриго (Перейра, 82), Дзадза (Мина, 70).

"Севилья": Рико, Меркадо, Эскудеро, Ленгле (Коршия, 30), Кьяер, Банега, Пизарро (Крон-Делли, 76), Навас, Нолито (Сарабия, 68), Васкес, Муриэль.

Вячеслав Горбачев

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