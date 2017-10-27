Очередной скальп фаворита: "Арсенал" обыграл ЦСКА

Забивший всего один гол за пять последних матчей ЦСКА в стартовом матче 15 тура РФПЛ встретился с "Арсеналом", который не понаслышке знает, как отбирать очки у фаворитов. Команда Божовича прекрасно играет вторым номером, используя контратаки, "Зенит" и "Краснодар" в этом уже убедились, готовились туляки дать бой и ЦСКА.

Начало игры осталось за гостями, армейцы могли забить уже на пятой минуте, когда после розыгрыша углового Василий Березуцкий забросил мяч на Оланаре, который пробил в ближний угол, но Габулов свою команду выручил. ЦСКА продолжил атаковать, но использовал преимущественно навесы, которые не проходили, зацепиться за мяч и пробить по воротам атакующие игроки гостей не могли.

Достаточно академичная игра не баловала моментами, однако в середине тайма обе команды имели возможность открыть счет. Сначала Кангва протащил мяч до чужой штрафной, а затем вывел на ворота Джорджевича, который из выгодной позиции пробил мимо правого угла. Тут же Игнашевич хорошо пробил головой после подачи углового, мяч попал в голову Габулова, после чего едва не сыграл на добивании Чалов. После обмена ударами уже "Арсенал" завладел инициативой, хозяева провели концовка тайма на чужой половине поля, пусть до моментов дело так и не дошло.

В начале второго тайма "Арсенал" мог претендовать на пенальти, когда Березуцкий рукой прервал пас во вратарскую от Ткачева. Арбитр посчитал, что игра рукой была неумышленной. Тем не менее, Лапочкин армейцев все же наказал. Кучаев сбил Бурчану в центре поля и увидел перед собой вторую желтую карточку, которая материализовалась в красную.

После удаления игрока ЦСКА инициатива полностью перешла к "Арсеналу", хозяева буквально прижали соперника к воротам, не давая проводить контратаки. Активно на правом фланге действовал Комбаров, который несколько раз пытался попасть по воротам, но мяч летел мимо. Также хорошо играл Чаушич, которому сегодня было суждено стать героем встречи. Комбаров получил мяч на левом краю атаки от Горбатенко, а затем сделал скидку на Чаушича, который пробил из-за штрафной точно в левый угол. Тут же ЦСКА попытался отыграться, уйдя вперед большими силами, но "Арсенал" без особых проблем сдержал атакующий порыв армейцев и оформил минимальную победу. Вслед за "Краснодаром" и "Зенитом" команде Божовича проиграл и ЦСКА.

"Арсенал" – ЦСКА 1:0

Гол: Чаушич, 79 – 1:0

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес (Григалава, 20, Боурчану, Чаушич, Горбатенко, Кангва, Ткачев, Джорджевич.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Щенников, Натхо, Головин, Кучаев, Оланаре (Витиньо, 57), Чалов.

Удаление: Кучаев, 54