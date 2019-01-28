Очередной скандал из-за VAR: Тухель раскритиковал работу видеоарбитров
Наставник ПСЖ Томас Тухель жёстко подверг критике работу системы видеоповторов VAR.
Немецкий специалист недоумевает по поводу решения арбитра не удалять форварда "Ренна" Мбайе Ньянга за грубейший фол против защитника парижан Тило Керера в матче 22-го тура чемпионата Франции.
No red card? You be the judge... #PSGSRFC pic.twitter.com/b2bY5ouHOP— Paris Saint-Germain (@PSG_English) 27 января 2019 г.
"Зачем внедрили VAR? Зачем? Всё равно решения принимаются неверно. Какой тогда смысл использовать видеотехнологии? Это просто смешно" - цитирует Тухеля Goal.com.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбур
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|7
|Ницца
|22
|34
|8
|Марсель
|21
|31
|9
|Реймс
|22
|31
|10
|Ренн
|22
|30
|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Тулуза
|22
|26
|14
|Анжер
|22
|24
|15
|Нант
|21
|23
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14