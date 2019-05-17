Очередной скандал в "Интере": Спаллетти выгнал Жоау Мариу с тренировки

В раздевалке миланского "Интера" атмосфера вновь оставляет желать лучшего, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, накануне произошёл конфликт между главным тренером "нерадзурри" Лучано Спаллетти и полузащитником команды Жоау Мариу.

Итальянский специалист выгнал португальца со вчерашней тренировки, выразив недовольство его самоотдачей.

В текущем сезоне 26-летний Мариу сыграл за "Интер" 22 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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