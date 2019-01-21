Очередной скандал в Примере с участием VAR: спорный гол Суареса в ворота "Леганеса"

2 Теги барселоналуис суареслеганессистема видеоповторов var

Очередной скандал в Примере с участием VAR: спорный гол Суареса в ворота "Леганеса"

В испанском футболе разгорелся скандал после матча 20-го тура Примеры между "Барселоной" и "Леганесом".

Дело в том, что гол Луиса Суареса, который де-факто стал победным для "сине-гранатовых", был забит в неоднозначной ситуации. Во время удара уругвайский форвард попал ногой не только по мячу, но и по вратарю соперника Ивану Куэльяру.

Главный судья матча Рикардо Бенгоэчеа воспользовался помощью системы VAR, однако к удивлению многих засчитал взятие ворот.

Известный в прошлом арбитр Андухар Оливер прокомментировал эпизод следующим образом: "Думаю, Суарес сфолил на Куэльяре. Он врезался во вратаря. Рефери следовало лично посмотреть видеоповтор".

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Комментарии

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Raul Real
Raul Real

вопрос: игрок Леганеса под номером 8, в момент удара Месси почему уклонялся от мяча а не подставился под мяч?

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Raul Real
Raul Real

хоть бы извинился бы сразу Мудак

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