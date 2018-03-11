Очередной сухой матч питерцев: "Ростов" и "Зенит" голов не забили

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Очередной сухой матч питерцев: "Ростов" и "Зенит" голов не забили

Именно противостояние "Ростова" и "Зенита" многие специалисты называли центральным матчем 22-го тура РФПЛ. Множество интриг таил в себе этот поединок, главной из которых был дебют на домашней арене главного тренера "желто-синих" Валерия Карпина. В оппонентах у него был Роберто Манчини – один из самых титулованных тренеров Европы, которого, к слову, в России принято нещадно критиковать. Определенные кадровые проблемы были у "Зенита", связанные с дисквалификацией Кришито, Паредеса и Ерохина.

Обе команды задали матчу достаточно высокий темп, игра проходила практически без центра поля, и первый голевой момент не заставил себя ждать. Ионов вырвался на свидание с Лодыгиным после паса из глубины от партнера, но голкипер питерцев справился с ударом форварда ростовчан. В целом, хозяева смотрелись поактивнее в дебюте поединка, в то время как у "Зенита" мало что получалось на чужой половине.

Ближе к середине тайма гости игру выровняли, а затем и вовсе перешли в активное наступление. "Ростов" опускался все глубже к своим владениям, за что вскоре чуть не поплатился. Заработали подопечные Манчини стандарт на правом фланге, пошла подача в штрафную, где Иванович ударом головой сотряс перекладину ворот Песьякова.

"Желто-синие" ответили на исходе получаса игры своим контрвыпадом: вновь Ионов не смог переиграть Лодыгина в ближнем бою. Не сбавляли скоростей команды до самой концовки первого тайма, однако на перерыв они ушли без забитых мячей. Нужно отметить, что "Ростов" в первые 45 минут смотрелся предпочтительнее своего соперника.

Вторая половина началась с атак "Зенита", в то время как хозяева действовали более осторожно, стараясь, по большей части, продвинуться к чужим воротам и заработать стандарт. Моментами "Ростов" играл просто на отбой, будто не ожидали местные игроки такого рвения со стороны "зенитчиков".

В одном из моментов хозяева все же сообразили быструю контратаку, в концовке которой обязаны были они получать право на пенальти, но судья не заметил явный фол на Калачеве. В дальнейшем команды буквально рубились на поле, борясь за каждый мяч на всех участках газона. Соответственно до опасных моментов дело не доходило, и даже замены наставников ничего существенно не изменили.

В концовке поединка "Зенит" практически всем составом перешел на чужую половину поля, однако доставлять мяч к штрафной ростовчан у них не особо получалось, и вся опасность исходила лишь со стандартов. Матч так и завершилась безголевой ничьей, которая существенно ударила по чемпионским амбициям команды Манчини.

"Ростов" –  "Зенит" – 0:0

"Ростов": Песьяков, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Сапета (Гулиев, 65), Паршивлюк, Скопинцев (Макеев, 73), Калачев, Ионов (Зуев, 85), Сигурдарсон.

"Зенит": Лодыгин, Смольников, Иванович, Маммана (Заболотный, 11), Мевля, Кузяев (Ригони, 70), Краневиттер, Жирков, Оздоев, Дриусси, Полоз (Кокорин, 59).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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