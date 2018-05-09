Очередной трофей туринцев: "Ювентус" уничтожил "Милан" в финале Кубка Италии

Так уж вышло, что именно посреди этой недели состоялась весомая часть финальных кубковых поединков в европейских чемпионатах. Вслед за розыгрышами Кубка Франции, России, Украины пришел черед выяснить отношения и на Апеннинах, где в финальном противостоянии схлестнулись "Ювентус" и "Милан". Два года назад "бьянконери" и "россонери" уже сходились в финале кубкового соревнования и тогда туринский клуб в дополнительное время вырвал победу. В целом, в последние годы "старая синьора" монополизировала не только титул чемпиона страны, который уже совсем скоро они выиграют в седьмой раз кряду, но и Кубок Италии, непременно побеждая в нем крайние три сезона. Что касается стартовых составов, то Дженнаро Гаттузо выставил достаточно прогнозируемый стартовый состав, в отличие от своего коллеги Массимилиано Аллегри, который нескольким основным исполнителям предоставил отдых в преддверии возможно "золотого" матча с "Ромой". На скамейке запасных оказались Алекс Сандро и Гонсало Игуаин. Бразильца в старте заменил Квадво Асамоа, а позицию "девятки" была доверена Марио Манджукичу. Осторожно начали встречу обе команды, хотя и первого опасного момента не пришлось долго ждать. Уже на восьмой минуте Сусо классно выкатил мяч под удар Кутроне, который плотно пробил по воротам, но Буффона застать врасплох не удалось. Практически на протяжении всего первого тайма игра была тягучей, в основном все действия происходили в центре поля, никто не желал идти на риск. В концовке "Ювентус" прижал "Милан" к собственным владениям, но туринцам не хватало точности в завершающей фазе атаки. Свисток на перерыв вызвал негодование "россонери", потому как на исходе первой компенсированной минуты, номинальные гости претендовали на опасный штрафной, но арбитр вдруг свистнул и не дал его исполнить – Гаттузо даже пришлось выбежать на поле, чтобы успокоить своих футболистов. С началом второй 45-ти минутки игра раскрылась и это оказалось только на руку подопечным Аллегри. Очень скоро туринцы открыли счет усилиями Бенатиа, которого почему-то оставили одного при подачи углового и тот красивым ударом головой оставил не удел вратаря миланцев. Забив гол, "старая синьора" поймала кураж, в то время как "дьяволы" откровенно "поплыли". Особенно это касается Доннаруммы, на совести которого оба следующих гола. Сначала юный кипер не смог справится с ударом Дугласа Косты, а спустя три минуты выпустил мяч из рук прямо на ногу Бенатиа, который оформил дубль. Но и на этом привозы "Милана" не закончились. На 76-й минуте вышедший замену Никола Калинич головой срезал мяч в собственные ворота, установив окончательный счет матча.

Таким образом, "Юве" прогнозируемо завоевал четвертый кряду Кубок Италии и уже в ближайшее время готовится к нему прибавить очередное чемпионство.

"Ювентус" – "Милан" – 4:0

Голы: Бенатиа, 56 – 1:0, Дуглас Коста, 61 – 2:0, Бенатиа, 64 – 3:0, Калинич, 76 (автогол) – 4:0

"Ювентус": Буффон, Куадрадо, Барцальи, Бенатиа, Асамоа, Хедира, Пьянич (Маркизио, 87), Матюиди, Дуглас Коста (Бернардески, 73), Дибала (Игуаин, 83), Манджукич

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессье, Локателли (Монтоливо, 80), Бонавентура, Сусо (Борини, 68), Чалханоглу, Кутроне (Калинич, 63)

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Тосно" - "Авангард" | http://soccernews.ru