Очередной участник ЧМ-2018 из Южной Америки прибыл в Россию

Сборная Коста-Рики прилетела в Санкт-Петербург для участия в Чемпионате Мира-2018, сообщают российские СМИ.

Костариканцы будут базироваться в Павловске (Ленинградская область). 13 июня команда проведет открытую тренировку для болельщиков на стадионе "Олимпиец".

Напомним, что Коста-Рика на ЧМ-2018 сыграет в одной группе с Сербией, Бразилией и Швейцарией.

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