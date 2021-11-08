Очередной успех ПСЖ, потери "Монако" и "Марселя": результаты 13-го тура Лиги 1

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Очередной успех ПСЖ, потери "Монако" и "Марселя": результаты 13-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 13-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить победу ПСЖ над "Бордо", а также ничьи "Марселя" и "Монако" с "Метцем" и "Реймсом" соответственно.

"Бордо" - ПСЖ - 2:3 (0:2)
Голы: Неймар, 26 - 0:1, Неймар, 43 - 0:2, Мбаппе, 63 - 0:3, Элис, 78 - 1:3, Ньянг, 90 - 2:3

"Реймс" – "Монако" - 0:0

"Марсель" - "Метц" - 0:0

"Ренн" – "Лион" - 4:1 (1:0)
Голы: Лаборд, 45 - 1:0, Траоре, 51 - 2:0, Трюффер, 76 - 3:0, Трюффер, 83 - 4:0, Пакета, 90+4 (с пенальти) - 4:1

"Лилль" - "Анжер" - 1:1 (1:0)
Голы: Тиагу Джало, 27 - 1:0, Унаи, 83 - 1:1

"Ланс" - "Труа" - 4:0 (3:0)
Голы: Калимуэндо, 14 - 1:0, Саид, 29 - 2:0, Клосс, 35 - 3:0, Франковски, 60 - 4:0

"Сент-Этьен" – "Клермон" - 3:2 (0:0)
Голы: Байо, 59 - 0:1, Бертомье, 64 - 0:2, Норден, 78 - 1:2, Крассо, 90 - 2:2, Соу, 90 - 3:2

"Лорьян" – "Брест" - 1:2 (1:0)
Голы: Грбич, 5 - 1:0, Февр, 58 (с пенальти) - 1:1, Мунье, 80 - 1:2

"Нант" – "Страсбур" - 2:2 (1:1)
Голы: Кулибали, 20 - 1:0, Диалло, 44 - 1:1, Коло-Муани, 48 - 2:1, Томассон, 68 - 2:2

"Ницца" – "Монпелье" - 0:1 (0:0)
Гол: Молле, 80 - 0:1

Положение команд: ПСЖ - 34, "Ланс" - 24, "Ницца", "Марсель" - 23, "Ренн" - 22, "Монпелье", "Лион" - 19, "Страсбур", "Анжер", "Нант", "Монако" - 18, "Лилль" - 16, "Лорьян" - 15, "Труа", "Клермон" - 13, "Реймс", "Брест", "Бордо - 12, "Сент-Этьен" - 9, "Метц" - 8.

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Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
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