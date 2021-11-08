Очередной успех ПСЖ, потери "Монако" и "Марселя": результаты 13-го тура Лиги 1
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
Состоялись матчи 13-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить победу ПСЖ над "Бордо", а также ничьи "Марселя" и "Монако" с "Метцем" и "Реймсом" соответственно.
"Бордо" - ПСЖ - 2:3 (0:2)
Голы: Неймар, 26 - 0:1, Неймар, 43 - 0:2, Мбаппе, 63 - 0:3, Элис, 78 - 1:3, Ньянг, 90 - 2:3
"Реймс" – "Монако" - 0:0
"Марсель" - "Метц" - 0:0
"Ренн" – "Лион" - 4:1 (1:0)
Голы: Лаборд, 45 - 1:0, Траоре, 51 - 2:0, Трюффер, 76 - 3:0, Трюффер, 83 - 4:0, Пакета, 90+4 (с пенальти) - 4:1
"Лилль" - "Анжер" - 1:1 (1:0)
Голы: Тиагу Джало, 27 - 1:0, Унаи, 83 - 1:1
"Ланс" - "Труа" - 4:0 (3:0)
Голы: Калимуэндо, 14 - 1:0, Саид, 29 - 2:0, Клосс, 35 - 3:0, Франковски, 60 - 4:0
"Сент-Этьен" – "Клермон" - 3:2 (0:0)
Голы: Байо, 59 - 0:1, Бертомье, 64 - 0:2, Норден, 78 - 1:2, Крассо, 90 - 2:2, Соу, 90 - 3:2
"Лорьян" – "Брест" - 1:2 (1:0)
Голы: Грбич, 5 - 1:0, Февр, 58 (с пенальти) - 1:1, Мунье, 80 - 1:2
"Нант" – "Страсбур" - 2:2 (1:1)
Голы: Кулибали, 20 - 1:0, Диалло, 44 - 1:1, Коло-Муани, 48 - 2:1, Томассон, 68 - 2:2
"Ницца" – "Монпелье" - 0:1 (0:0)
Гол: Молле, 80 - 0:1
Положение команд: ПСЖ - 34, "Ланс" - 24, "Ницца", "Марсель" - 23, "Ренн" - 22, "Монпелье", "Лион" - 19, "Страсбур", "Анжер", "Нант", "Монако" - 18, "Лилль" - 16, "Лорьян" - 15, "Труа", "Клермон" - 13, "Реймс", "Брест", "Бордо - 12, "Сент-Этьен" - 9, "Метц" - 8.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13