Очередной возможный трансфер "Барселоны" находится под угрозой срыва

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Очередной возможный трансфер "Барселоны" находится под угрозой срываОчередной возможный трансфер каталонской "Барселоны" находится под угрозой срыва, информирует Mundo Deportivo.

По сведениям источника, лондонский "Арсенал" не желает вести переговоры с "сине-гранатовыми" по трансферу своего защитника Эктора Бельерина. На запрос испанского гранда "канониры" отказались назвать цену, за которую они готовы бы были отпустить 22-летнего бека.

В завершившемся сезоне Бельерин забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 42 матчах за "Арсенал".

Напомним, хавбек "Барселоны" отказал "Тоттенхэму"| soccernews.ru

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