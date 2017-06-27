Очередной возможный трансфер "Барселоны" находится под угрозой срыва

Очередной возможный трансфер каталонской "Барселоны" находится под угрозой срыва, информирует Mundo Deportivo.

По сведениям источника, лондонский "Арсенал" не желает вести переговоры с "сине-гранатовыми" по трансферу своего защитника Эктора Бельерина. На запрос испанского гранда "канониры" отказались назвать цену, за которую они готовы бы были отпустить 22-летнего бека.

В завершившемся сезоне Бельерин забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 42 матчах за "Арсенал".