Очередной южноамериканский провал: Колумбия проиграла Японии

На чемпионате мира в России в борьбу вступают представители группы Н, один из фаворитом квартета Колумбия встречалась с темной лошадкой Японией, которая сегодня преподнесла сюрприз. Матч начался без раскачки, уже на третьей минуте Осако вывалился один на один с Оспиной после провала колумбийской обороны, однако пробить вратаря не сумел. Мяч полетел к Кагаве, который расстреливал ворота, но Карлос Санчес руками выбил мяч с линии. Санчес повторил подвиг Луиса Суареса на ЧМ-2014, но, в отличие от матча четырехлетней давности, от гола в ворота Колумбии его действия не спасли, к тому же он получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве. Пенальти четко реализовал Кагава, пробивший по центру.

После забитого мяча японцы успокоились и перешли на игру от обороны, колумбийцы же некоторое время приходили в себя и также моментов не создавали. Представители Южной Америки сбивались на индивидуальную игру, совсем не выглядели сыгранной командой, поэтому Пекерман еще до перерыва заменил Хуана Куадрадо, выпустив Барриоса. Лидер атак Фалькао также был не лишком заметен, а Хамес Родригес и вовсе начал игру на скамейке запасных.

Колумбийцам все же удалось сравнять счет еще до перерыва, Кинтеро , которым интересуется «Локомотив», точно пробил со штрафного, он обманул стенку, которая подпрыгнула, а игрок направил мяч низом в самый угол. Вратарь вытащил мяч уже тогда, когда он полностью пересек линию.

Во втором тайме Пекерман усилил нападение, выпустив на поле Родригеса, но Колумбия продолжала действовать инертно. Японцы играли на контратаках и смотрелись интереснее. На 57 минуте Ариас упустил Инуи и тот сразу выстрелил в угол – Оспина в прыжке мяч отбил. Затем Сакаи расстреливал ворота, однако Мурильо подставил ногу и подстраховал вратаря. Мяч улетел на угловой, после которого японцы все же протолкнули игровой снаряд в сетку. Онда навесил с угла поля, а Осака точно пробил головой с нескольких метров.

У Колумбии оставалось 17 минут, команда всеми силами помчалась спасать ничью и почти сразу же могла сравнять счет: после прострела с правого края мяч полетел к Родригесу, который с линии вратарской отправил его а трибуны. В концовке навала не получилось, японцы достаточно спокойно отбивались, а колумбийцы атаковали слишком предсказуемо, опасные моменты у ворот азиатов уже не возникали.

Колумбия - Япония - 1:2 (1:1)

Голы: Кагава, 6 - с пенальти (0:1). Кинтеро, 39 - штрафной (1:1). Осако, 73 - угловой (1:2).

Колумбия: Оспина, Ариас, Мурильо, Д.Санчес, Мохика, Х.Куадрадо (Барриос, 31), Лерма, К.Санчес, Кинтеро (Родригес, 59), Искиэрдо (Бакка, 70), Фалькао.

Япония: Кавасима, Х.Сакаи, Йосида, Седзи, Нагатомо, Харагути, Хасебе, Сибасаки (Ямагути, 80), Кагава (Хонда, 70), Инуи, Осако (Окадзаки, 85).

Предупреждения: Барриос, 64. Родригес, 86. Кавасима, 90+4.

Удаление: К.Санчес, 3 (фол последней надежды).

Вячеслав Горбачев / soccernews.ru