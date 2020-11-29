Очередной защитник "Барселоны" травмировался. Лангле выбыл из строя

В матче 11-го тура чемпионата Испании защитник "Барселоны" Клеман Лангле получил травму из-за действий игрока "Осасуны" (4:0). Об этом рассказал главный тренер каталонцев Роналд Куман.

Француз подвернул ногу после подката хавбека Рубена Гарсии. Лангле пришлось заменить на 67-й минуте. На его место вышел Калес Аленья.

Отметим, это 4-й травмированный защитник в команде. В строю остался лишь 21-летний Оскар Мингеса, вызванный из второй команды "Барсы".

"Я пообщался с врачами. Вроде травму не очень серьезная. Нужно ждать результатов тестов", - сказал Куман.

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