Очередной защитник "Барселоны" травмировался. Лангле выбыл из строя
В матче 11-го тура чемпионата Испании защитник "Барселоны" Клеман Лангле получил травму из-за действий игрока "Осасуны" (4:0). Об этом рассказал главный тренер каталонцев Роналд Куман.
Француз подвернул ногу после подката хавбека Рубена Гарсии. Лангле пришлось заменить на 67-й минуте. На его место вышел Калес Аленья.
Отметим, это 4-й травмированный защитник в команде. В строю остался лишь 21-летний Оскар Мингеса, вызванный из второй команды "Барсы".
"Я пообщался с врачами. Вроде травму не очень серьезная. Нужно ждать результатов тестов", - сказал Куман.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14