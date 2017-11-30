Очередные голы Неймара и Кавани приносят победу ПСЖ над "Труа"

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Очередные голы Неймара и Кавани приносят победу ПСЖ над "Труа"В заключительном матче 15-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле обыграл "Труа".

ПСЖ - "Труа" - 2:0

Голы: Неймар, 73 - 1:0, Кавани, 90 - 2:0.

Нереализованный пенальти: Кавани, 41.

ПСЖ: Трапп, Менье, Силва, Кимпембе, Курзава, Верратти, Ло Селсо (Рабьо, 70), Пасторе (Нкунку, 88), Ди Мария (Мбаппе, 70), Кавани, Неймар.

"Труа": Самасса, Деплан, Жиродон, Эрелль, Траоре, Азамум, Беллугу (Пеле, 80), Хауи (Ниве,62), Грандсир, Ниане (Сук Хын-Юн, 62), Дарбион.

Напомним, ранее состоялись и другие матчи тура. | soccernews.ru

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