Очередные победы "Динамо" и "Шахтера", ничья "Зари" и победа "Мариуполя": все результаты 7-го тура УПЛ
Фото: инстаграм УПЛ/Автор неизвестен
Сегодня, 13 сентября, завершился 7-й тур УПЛ.
Киевское "Динамо" и "Шахтер" добыли очередные победы, а "Заря" потеряла очки в матче с львовским "Рухом".
10 сентября
"Александрия" - "Ингулец" - 1:0
11 сентября
"Рух" - "Заря" - 1:1
"Металлист 1925" - "Динамо" - 0:2
"Шахтер" - "Днепр-1" - 2:0
12 сентября
"Минай" - "Черноморец" - 2:2
"Колос" - "Мариуполь" - 1:3
"Ворскла" - "Десна" 2:2
13 сентября
"Верес" - "Львов" 1:0
Турнирное положение: "Динамо" - 19, "Шахтер - 16, "Александрия" - 14, "Десна" - 13, "Днепр-1" - 13, "Ворскла" - 12, "Заря" - 11, "Верес" - 11, "Рух" - 8, "Ингулец" - 7, "Минай" - 6, "Металлист 1925" - 6, "Черноморец" - 5, "Колос" - 5, "Мариуполь" - 4, "Львов" - 2.
Также не пропустите: Президент Ла Лиги: "Реал" может подписать и Мбаппе, и Холанда". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Фееричное возвращение "Реала" на Бернабеу, волевая победа "Атлетико" и разгром от "Валенсии": все результаты 4-го тура Ла Лиги
-
Триумфальное возвращение Роналду, натужная победа "Манчестер Сити" и крах "Тоттенхэма": все результаты 4-го тура АПЛ
-
Яркая победа "Ромы", волевая победа "Наполи" над "Ювентусом" и потеря очков "Интером": все результаты 3-го тура Серии А
-
Очередная потеря ЦСКА, неожиданное поражение "Динамо" и уверенная победа "Спартака": все результаты 7-го тура РПЛ
-
"Ростов" не сумел в большинстве обыграть "Краснодар" в матче РПЛ
Лента новостей
-
Невилл сравнил Роналду и Месси
-
Гончаренко прокомментировал ничью с "Ростовом"
-
Фееричное возвращение "Реала" на Бернабеу, волевая победа "Атлетико" и разгром от "Валенсии": все результаты 4-го тура Ла Лиги
-
Семин прокомментировал ничью с "Краснодаром"
-
"Бавария" претендует на Вирца из "Байера"
-
Триумфальное возвращение Роналду, натужная победа "Манчестер Сити" и крах "Тоттенхэма": все результаты 4-го тура АПЛ
-
Яркая победа "Ромы", волевая победа "Наполи" над "Ювентусом" и потеря очков "Интером": все результаты 3-го тура Серии А
-
Семак высказался перед игрой с "Челси" в Лиге чемпионов
-
Очередные победы "Динамо" и "Шахтера", ничья "Зари" и победа "Мариуполя": все результаты 7-го тура УПЛ
-
Тухель высказался перед матчем с "Зенитом" в ЛЧ
-
Нагельсманн проанализировал "Барселону" перед матчем в Лиге чемпионов
-
Мюллер поделился ожиданиями от матча с "Барселоной" в ЛЧ
-
Тухель высказался о форме Чилуэлла
-
Очередная потеря ЦСКА, неожиданное поражение "Динамо" и уверенная победа "Спартака": все результаты 7-го тура РПЛ
-
"Ростов" не сумел в большинстве обыграть "Краснодар" в матче РПЛ
-
В "Барселоне" отреагировали на яркие слова Кумана
-
Президент Ла Лиги: "Реал" может подписать и Мбаппе, и Холанда"
-
Стали известны приоритеты Холанда при выборе нового клуба
-
Названа сумма отступных Кашшаи за увольнение из РФС
-
"Рубин" обыграл "Урал" в матче РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13