Очередные победы "Динамо" и "Шахтера", ничья "Зари" и победа "Мариуполя": все результаты 7-го тура УПЛ

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Очередные победы "Динамо" и "Шахтера", ничья "Зари" и победа "Мариуполя": все результаты 7-го тура УПЛФото: инстаграм УПЛ/Автор неизвестен

Сегодня, 13 сентября, завершился 7-й тур УПЛ.

Киевское "Динамо" и "Шахтер" добыли очередные победы, а "Заря" потеряла очки в матче с львовским "Рухом".

10 сентября

"Александрия" - "Ингулец" - 1:0

11 сентября

"Рух" - "Заря" - 1:1

"Металлист 1925" - "Динамо" - 0:2

"Шахтер" - "Днепр-1" - 2:0

12 сентября 

"Минай" - "Черноморец" - 2:2

"Колос" - "Мариуполь" - 1:3

"Ворскла" - "Десна" 2:2

13 сентября

"Верес" - "Львов" 1:0

Турнирное положение: "Динамо" - 19, "Шахтер - 16, "Александрия" - 14, "Десна" - 13, "Днепр-1" - 13, "Ворскла" - 12, "Заря" - 11, "Верес" - 11, "Рух" - 8, "Ингулец" - 7, "Минай" - 6, "Металлист 1925" - 6, "Черноморец" - 5, "Колос" - 5, "Мариуполь" - 4, "Львов" - 2.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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