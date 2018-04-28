Очередные потери мерсисайдцев: "Ливерпуль" не смог обыграть "Сток Сити"

За несколько дней до судьбоносного выезда в Рим "Ливерпуль" принимал на "Энфилде" "Сток Сити" в рамках 36-го тура АПЛ. Юрген Клопп назвал этот поединок одним из важнейших в сезоне, сделав всего несколько перестановок в стартовом составе своей команды. Для "гончаров" матч с мерсисайдцами был одной из последних возможностей сохранить прописку в Премьер-Лиге, так что борьбы стоило ожидать нешуточной. Перед выездом в Ливерпуль 12 матчей без побед в чемпионате были в пассиве "Стока", так что в то, что они смогут выстоять на "Энфилде" мало кто верил.

Уже на первых минутах матча Салах получил шанс открыть счет: вывел его Хендерсон на свидание с голкипером, но парашют египтянина приземлился рядом со штангой. Вскоре "красные" перешли в позиционное нападение, чему "гончары" не особо сопротивлялись – такой рисунок игры их устраивал. Ведь опасных моментов у ворот гостей больше не возникало, хотя и сами футболисты "Стока" в атаку почти не бегали.

Игра взорвалась в середине тайма, когда соперники поочередно упустили несколько возможностей открыть счет. Сначала удар головой Диуфа пришелся радом со стойкой ворот, в ответ Александер-Арнолд не смог толком замкнуть передачу Салаха во вратарскую. Еще через минуту уже Крауч в падении не дотянулся до потенциально голевого паса Шакири с правого фланга.

Ну а в концовке первой половины "Ливерпуль" все же открыл счет усилиями Ингза, однако гол был отменен из-за офсайда. Затем темп игры был сбит травмой Хендерсона, который все же доиграл до свистка на перерыв. Голов в первом тайме зрители не увидели.

С началом второй половины хозяева продолжили оказывать давление на ворота "Стока", хотя, надо заметить, подопечные Ламберта со всем справлялись. А вот контратак гостей практически не наблюдалось, "гончары" все выжидали удобной возможности, чтобы уколоть соперника.

Вскоре гости и вовсе всем составом стали у своих ворот, так что "Ливерпулю" было очень непросто проходить плотную оборону "Сити". Вообще не создавали опасных моментов у ворот "гончаров" мерсисайдцы, хотя ничья не устраивала ни одного из соперников. Не получались атаки у команды Клоппа ни через фланги, ни через центр, и, временами, хозяева прибегали к нетипичным для них забросам в штрафную "гончаров".

Ближе к концовке поединка отодвинули гости игру от своих ворот, пару раз даже попытавшись убежать к чужим воротам. "Ливерпуль" же пытался сыграть в излюбленном стиле, проведя быструю разящую контратаку. Финальный штурм мерсисайдцев также не впечатлял, правда, в одном из моментов Марринер не назначил чистый пенальти за игру рукой в своей штрафной защитника "Сток Сити. Еще и в ответном наступлении "гончары" каким-то чудом не открыли счет – Шоукросс не смог замкнуть прострел на дальней штанге.

Последние минуты поединка получились очень тяжелыми для гостей, но они выстояли, заработав такое важное для себя очко. "Ливерпуль" же продолжает терять очки, оставляя тем самым "Челси" шансы на Лигу Чемпионов.

"Ливерпуль" – "Сток Сити" – 0:0

"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Ван Дейк, Клаван, Александер-Арнолд (Милнер, 65), Хендерсон, Вейналдум, Морено, Салах, Фирмино, Ингз (Клайн, 65).

"Сток Сити": Батленд, Зума, Шоукросс, Питерс, Мартинс Инди (Собхи, 52), Аллен, Ндиайе, Бауэр, Шакири, Крауч (Флетчер, 65), Диуф.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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