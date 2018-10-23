Очевидец рассказал об аварии на эскалаторе в римском метро

Очевидец аварии в римском метро рассказал, что эскалатор внезапно ускорился.

"Я видел сцену из Апокалипсиса. Один из эскалаторов в метро внезапно ускорился. Техника видимо сошла с ума. В самом низу люди падали друг на друга. Работники метро несколько минут не могли понять, что произошло", - приводит его слова La Repubblica.

В результате аварии пострадали около 30 человек, некоторые из них получили тяжелые травмы, а одному из них предстоит ампутация ноги.

Не пропустите: Фанаты ЦСКА серьезно пострадали в римском метро перед матчем с "Ромой": жуткие фото и видео. | http://soccernews.ru