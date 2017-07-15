Очипка стал игроком "Шальке"

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Очипка стал игроком "Шальке"

"Шальке" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Айнтрахта" Бастиана Очипки.

Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Стороны заключили контракт до лета 2020 года. В новой команде 28-летний футболист будет играть под номером 24.

Очипка выступал за "Айнтрахт" с 2012 года, сыграл 167 матчей и забил 2 гола.

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