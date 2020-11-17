Очки Юргена Клоппа положили во временную капсулу на новой базе "Ливерпуля"

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Очки Юргена Клоппа положили во временную капсулу на новой базе "Ливерпуля"

"Ливерпуль" заложил временную капсулу на новой тренировочной базе команды в Киркби, сообщает пресс-служба английского клуба.

В капсулу положили очки главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, перчатки вратаря Алиссона Бекера, бутсы Вирджила ван Дейка, фото команды и бывшего тренера Кенни Далглиша с его автографом, а также другие вещи. Капсула должны будет вскрыта в ноябре 2070 года.

53-летний Клопп тренирует "Ливерпуль" с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы становились чемпионом Англии, победителями Лиги Чемпионов, обладателями Суперкубка УЕФА и победителями клубного чемпионата мира.

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