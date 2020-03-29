"Очкует". Тарасов подшутил на Алексеем Миранчуком
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов подколол своего бывшего одноклубника полузащитник московского "Локомотива" Алексея Миранчука, который одел респиратор.
"Очкует", - написал Тарасов.
Напомним, что ранее футболист почти 10 лет выступал за "Локомотив". Летом 2019 года у него истек срок контракта с "железнодорожниками" и он полгода был без клуба. Зимой 33-летний Тарасов прошел три сбора с "Рубином" и подписал контракт. Через три дня после подписания контракта хавбек получил перелом ноги и в данный момент восстанавливается после травмы.
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