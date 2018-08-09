Очная битва чемпионов СССР: минское "Динамо" и "Зенит" сыграют в Лиге Европы

"Динамо" Минск – "Зенит"

Стадион: "Динамо" (Минск, Беларусь)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Анастасиос Папапетру (Греция)

Следующим после "Уфы" и "Спартака" в еврокубках от России стартует питерский "Зенит". Команда Сергея Семака свой путь в Лиге Европы начинает противостоянием с минским "Динамо". Белорусский клуб, разумеется, не относится к грандам европейского футбола, но легкой прогулки "сине-бело-голубым" навряд ли стоит ждать. И на то есть ряд причин.

Во-первых, в Беларуси играют в футбол по схеме "весна-осень" и минчане находятся в оптимальной форме. А во-вторых, игроки "Динамо" уже почувствовали вкус побед в текущем розыгрыше еврокубков. Подопечные Сергея Гуренко преодолели уже два отборочных раунда, забив в 4 матчах 10 мячей.

"Динамо" стартовало в квалификации Лиги Европы выездным поединком с "Дерри Сити". Из Ирландии вице-чемпион Беларуси смог увезти победу 2:0, но дома допустил слишком много ошибок и едва не был наказан соперником, проиграв 1:2 в Минске. Вторым оппонентом команды Сергея Гуренко был словацкий "ДАК 1904", который не создал минчанам много проблем – по сумме двух матчей "Динамо" выиграло со счетом 7:2.

В национальном чемпионате соперник питерцев идет на втором месте, уступая первому БАТЭ семь очков. Однако, у "бело-синих" есть еще матч в запасе, а, значит, команда еще сохраняет отличные шансы побороться за чемпионство. В последнем матче "Динамо" обыграло в гостях "Ислочь" со счетом 1:0. Победный гол на 66-й минуте встречи провел Владимир Хващинский.

"Зенит" перед этой встречей успел провести два матча в Премьер-лиге, которые завершил победами. Правда, результативностью в этих встречах питерцы не порадовали своих болельщиков, однако сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности, что немаловажно.

В первом туре Премьер-Лиги команда Сергея Семака долго мучилась с "Енисеем" в гостях, но в концовке матча все же дожала соперника (2:0). Вторую игру чемпионата питерцы проводили дома против тульского "Арсенала" и снова не показали яркой игры. Минимальная победа 1:0 была добыта усилиями Олега Шатова – полузащитник забил своей первый гол после возвращения из аренды.

В Минск наставник "Зенита" решил не брать ведущего форварда команды Артема Дзюбу, а также полузащитников Роберта Мака и Леандро Паредеса. Впрочем, даже не оптимальным составом "сине-бело-голубые" должны выигрывать у минского "Динамо". Наверняка в атаке получит свой шанс Антон Забалотный. Бывший игрок сборной России должен цепляться за каждый шанс, иначе он прочно осядет на скамейке запасных.

Интересные факты противостояния "Динамо" и "Зенита":

Последняя очная встреча соперников состоялась в рамках чемпионата СССР 26 августа 1989 года в Минске, в которой была зафиксирована ничья 1:1

Обе команды становились чемпионами Советского Союза: "Динамо" в 1982 году, "Зенит" в 1984-м.

В Минске "Зенит" не выигрывал с 16 ноября 1986 года (2:1)

В чемпионате СССР команды сыграли 77 матчей и имеют в активе по 25 побед, а вот по забитым мячам "Динамо" впереди 94-88

Победная серия "Динамо" с общим счетом 15:2 длится 4 матча

"Зенит" не проигрывает на протяжении 8 игр

Ориентировочные составы на игру:

"Динамо": Горбунов – Бегунов, Швецов, Галович, Шитов, Яхая, Иванов, Николич, Роша, Корзун, Хващинский.

"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Нобоа, Краневиттер, Кузяев, Ригони, Шатов, Заболотный.

Прогноз на матч "Динамо" – "Зенит":

"Зенит" тяжело входит в сезон, не демонстрируя яркой и результативной игры. Впрочем, вряд ли можно было бы ожидать чего-то другого, ведь Сергей Семак еще строит свою команду. Тем не менее, питерцы просто обязаны по статусу выдавать результат на-гора. В столице Беларуси от них ждут только победы.

"Динамо" уверенно обыгрывало своих прошлых соперников по отборочным раундам, но "Зенит" явно превосходит их в классе, поэтому Сергей Гуренко вряд ли решится играть с россиянами в открытый футбол. С большой долей вероятности, команды будут осторожничать, уж слишком велика цена ошибки в этом матче.

По мнению букмекеров, гости будут иметь существенное преимущество. На победу питерцев принимаются ставки со средним коэффициентом 1.50 баллов, в то время как на успех минчан ставки принимаются в районе 6.50 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.90 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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