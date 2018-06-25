Очоа лидирует по числу совершенных сэйвов на ЧМ

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Очоа лидирует по числу совершенных сэйвов на ЧМГолкипер сборной Мексики Гильермо Очоа лидирует по числу совершенных сэйвов на Чемпионате Мира в России.

Так, 32-летний вратарь "ацтеков" спас свою команду от пропущенного мяча в 14-ти случаях. Его ближайшим преследователем является "первый номер" сборной Дании Каспер Шмейхель с десятью сэйвами в своем активе.

Отметим, что и Очоа, и Шмейхель пропустили на турнире пока по одному голу.

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