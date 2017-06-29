Очоа: "Немцы просто убили Мексику в самом начале"

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Очоа: "Немцы просто убили Мексику в самом начале"
Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Кубка Конфедераций-2017 от Германии (1:4).

"Все развивалось очень быстро. Мы пропустили дважды, для нас это было шоком. Соперник обладает футболистами высокого уровня, которые действуют быстро. Они почти убили нашу команду в начале встречи. Сложно что-то исправить, когда проигрываешь 0:2 с первых минут, но мы пытались", - сказал Очоа.

Напомним, что хавбек сборной Германии Леон Горетцка забил мячи на шестой и восьмой минутах.

Не пропустите: Германия нокаутирует Мексику на "Фиште" и выходит в финал Кубка Конфедераций. | http://soccernews.ru

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