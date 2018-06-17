Очоа поделился ожиданиями от матча со сборной Германии
Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Германии.
"У нас у всех есть огромное желание победить. Вижу в глазах всех товарищей желание выйти на поле и взять три очка. Это наш стиль, наша стратегия. Мы знаем, что Германия без сомнения является фаворитом, надо всегда об этом помнить. Но для нас это ничего не меняет. Мы очень долго готовились к этому чемпионату и чувствуем, что готовы. Мы сделаем всё, что зависит от нас" - сказал Очоа.
Напомним, что матч Германия - Мексика состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|1
|3
|2
|Уругвай
|1
|3
|3
|Египет
|1
|0
|4
|Саудовская Аравия
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|3
|Испания
|1
|1
|4
|Марокко
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Дания
|1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|1
|3
|2
|Аргентина
|1
|1
|3
|Исландия
|1
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|3
|Швейцария
|1
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Мексика
|1
|3
|3
|Южная Корея
|1
|0
|4
|Германия
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Панама
|0
|0
|3
|Тунис
|0
|0
|4
|Англия
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Польша
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Япония
|0
|0