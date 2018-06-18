Очоа сумел повторить уникальное достижение Томашевски

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа сумел повторить уникальное достижение.

32-летний футболист стал вторым голкипером в истории, который не пропустил в матчах с Бразилией и Германией на Чемпионатах Мира.

Первым стражем ворот, которому удалось подобное, был поляк Ян Томашевски.

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