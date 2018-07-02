Очоа вошел в историю сборной Мексики

Голкипер сборной Мексики Гильерме Очоа вошел в историю своей команды, информирует OptaJose.

Так, за весь Чемпионат Мира в России 32-летний вратарь "ацтеков" уже совершил 20 сэйвов. Этот показатель является лучшим для его страны в рамках одного мундиаля, начиная с 1966-го года, когда статисты начали вести подобные подсчеты.

Напомним, первый тайм матча 1/8 финала между сборными Мексики и Бразилии завершился без голов. | soccernews.ru