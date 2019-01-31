Одаренный футболист: Сульшер прокомментировал продление контракта "МЮ" с Мартиалем

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает о продлении контракта с форвардом Антони Мартиалем. Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Юнайтед".

"Антони очень одаренный футболист, с которым хочет работать любой тренер. Его ум в сочетании с талантом делает из него футболиста с прекрасным будущим.

"Юнайтед" - подходящий клуб для Антони, чтобы дальше развиваться", - сказал Сульшер.

Ранее стало известно, что Мартиаль продлил контракт с "МЮ" до 2024 года.

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