Одаренный футболист: Сульшер прокомментировал продление контракта "МЮ" с Мартиалем
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает о продлении контракта с форвардом Антони Мартиалем. Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Юнайтед".
"Антони очень одаренный футболист, с которым хочет работать любой тренер. Его ум в сочетании с талантом делает из него футболиста с прекрасным будущим.
"Юнайтед" - подходящий клуб для Антони, чтобы дальше развиваться", - сказал Сульшер.
Ранее стало известно, что Мартиаль продлил контракт с "МЮ" до 2024 года.
Не пропустите: "Реал" огласил заявку на матч с "Жироной"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Зенит" может сегодня оформить трансфер Азмуна
-
"Валенсия" анонсировала переход игрока "Алавеса"
-
Игрок "Эмполи" может перейти в "Наполи"
-
Онлайн-трансляция закрытия трансферного окна в Европе
-
Мы самая дружная пара форвардов в России: Зе Луиш рассказал о взаимоотношениях с Адриано
-
Игрок "Зенита" может перейти в "Эспаньол"
-
"Монако" арендовал игрока "Тоттенхэма" Нкуду до конца сезона
-
"Милан" подписал защитника молодежной сборной Португалии
-
1
Он велик как личность: Коутиньо ярко высказался о Месси
-
Нико Ковач рассказал о трансферных планах "Баварии"
-
Неймар взбесился, когда его спросили о возвращении в "Барсу". Очень грубый ответ
-
Одаренный футболист: Сульшер прокомментировал продление контракта "МЮ" с Мартиалем
-
"Ньюкасл" арендовал игрока "Монако" Барреку
-
Он поможет нам: Эмери прокомментировал переход Суареса в "Арсенал"
-
Мартиаль подписал с новый контракт с "Манчестер Юнайтед"
-
Защитник "Тулузы" Тодибо перейдёт в "Барселону"
-
Рабьо приостановил переговоры с "Барселоной"
-
Башкиров подписал контракт с "Рубином"
-
Газизов рассказал о трансферных планах "Уфы"
-
"Манчестер Сити" подписал капитана юношеской сборной Хорватии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал Лондон
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|23
|31
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11