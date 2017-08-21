Одемвингие хочет вернуться в Россию

Нападающий "Мадура Юнайтед" Питер Одемвингие намерен вернуться в европейский футбол. В частности, по словам футболиста, он был бы рад снова поиграть в России.

"В ноябре закончится сезон в Индонезии. Надеюсь, вернуться в Европу и доиграть до лета в какой-нибудь европейской команде. "Арарат"? Я бы рассмотрел и такой вариант тоже. С удовольствием бы поиграл в Москве, с мамой бы пожил. Но такой вариант никто не предлагал. Да и в принципе мои двери ни для какой страны не закрыты, тем более для России" - сказал 36-летний футболист.

Напомним, что Одемвингие в детстве и юности прошёл школы "КАМАЗа" и ЦСКА, а с 2007 по 2010 год защищал цвета московского "Локомотива".

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