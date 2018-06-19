Одемвингие сделал прогноз на матч Россия - Египет

Экс-игрок "Локомотива" Питер Одемвингие поделился ожиданиями от игры Россия - Египет.

"Будет 2:1 в нашу пользу. В российскую. Забьет, думаю, Смолов. Ему это необходимо. И Игнашевич с Салахом" - приводят слова Одемвингие российские СМИ.

Напомним, что поединок между сборными России и Египта пройдет сегодня в 21:00 по московскому времени.

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