Одержимые финалом Лиги Чемпионов: "Ливерпуль" схлестнется с "Ромой" на "Энфилде"

"Ливерпуль" – "Рома"

Стадион: "Энфилд Роуд" (Ливерпуль)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Феликс Брых (Германия)

В первом полуфинальном поединке Лиги Чемпионов английский "Ливеруль" на родном "Энфилде" примет итальянскую "Рому". Еще несколько месяцев назад никто себе и представить не мог, что эти две команды дойдут так далеко и встретятся друг с другом за право сыграть в киевском финале 26 мая. На групповой стадии мерсисайдцев бросало изо льда да в пламень, потому как провалы в обеих матчах против "Севильи" смешались с разгромом "Спартака" и "Марибора". Конечно, далее был предсказуемый и вполне логичный вынос "Порту" в 1/8 финала, но в четвертьфинальной паре с "Манчестер Сити" "красным" была отведена роль андердога и тем менее подопечным Юргена Клоппа хватило чуть меньше одного тайма, чтобы убить всю интригу.

Сразу по окончании жеребьевки группового этапа, "Рома" рассматривалась как команда "третьего места", ибо попала в компанию к более статусным "Челси" и "Атлетико". Но римлянам удалось не просто пробраться в плей-офф, а сделать это с первого места. В 1/8 финала против донецкого "Шахтера", "джаллоросси" пришлось несладко: после проигрыша в Харькове, подопечные Эусебио Ди Франческо буквально из последних сил выстояли домашнюю победу с необходимым счетом, чему радовались так, словно уже завоевали трофей. Как тогда казалось, выход в четвертьфинал – вершина подвига римлян, тем более, после того, как их следующим оппонентом была названа "Барселона". Но дальше произошло что-то невероятное: после фиаско на "Камп Ноу", когда каталонцы победили 4:1, спустя неделю на "Стадио Олимпико" "волки" совершили невероятный камбэк, который и вывел их в полуфинал Лиги Чемпионов. Поединок обещает быть очень интересным, потому как встречаются две неординарные команды, которые в любой момент могут перевернуть все с ног на голову. Показательным моментом является приезд "Ромы" на "Стэмфорд Бридж" в текущем сезоне, когда в ответственном с турнирной точки зрения матче, "джаллоросси" совершили камбэк, забив три мяча и в итоге все завершилось результативной ничьей – 3:3. Сегодняшний "Ливерпуль" пока что такими героическими историями похвастать не может, но чего точно стоит опасаться итальянцам, так это начало матча, когда заряженные и сверхмотивированные ребята Юргена Клоппа побегут очень быстро решать свою задачу. В анонсе поединка так же нельзя было обойти тему, которая у всех на слуху – Мохамед Салах. Национальный герой египетского футбола летом именно из Рима перебрался в Ливерпуль, после чего стал штамповать одним за другим рекорды, а на днях был удостоен награды лучшего футболиста сезона в Премьер-Лиге. Для Мо предстоящая встреча будет очень важной, ведь два предыдущие сезона проведенные в стане "волков" он вспоминает исключительно с теплотой.

Очень важно, что все желтые карточки перед полуфиналами аннулируются, а это значит, что обе команды во все оружие готовятся к очной битве. Но, к сожалению, в футболе есть еще и фактор травм. Именно по этой причине "Ливерпуль" не может рассчитывать на Жоэля Матипа, Эмре Джана и Адама Лаллану. У "Ромы" в этом смысле потери гораздо меньшего масштаба, но они есть – недоступны Рик Карсдорп и Грегуар Дефрель.

Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Ромы":

До поражения от "Челси" в 2008-м "Ливерпуль" выиграл семь полуфинальных противостояний в Лиге чемпионов. В трех последних красные соперничали с "Челси". Сейчас впервые с 1985 года они встречаются в 1/2 финала с клубом не из своей страны.

"Рома" ранее доходила до полуфинала лишь однажды - как раз в сезоне 1983/84, когда в финале уступила "Ливерпулю" на родном "Олимпико".

В единственной прошлой двухматчевой дуэли "Ливерпуля" и "Ромы" победа осталась за красными. Дубль Оуэна во втором тайме принес мерсисайдцам победу на "Олимпиком" в первом матче 1/8 финала Кубка УЕФА-2000/01 - 2:0. Единственный мяч в ответной встрече на 69-й минуте забил Гигу, однако "Ливерпуль" удержал общий перевес.

Статистика двухматчевых противостояний "Ливерпуля" с итальянскими клубами: четыре победы и две ничьи. В последнем из них мерсисайдцы оставили не у дел "Интер" в 1/8 финала ЛЧ-2007/2008 (2:0 д, 1:0 г).

Ориентировочные составы на игру:

Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Милнер, Салах, Мане, Фирмино

Рома: Алиссон, Фасио, Манолас, Жезус, Флоренци, Строотман, Де Росси, Наингголан, Коларов, Шик, Джеко

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Рома":

Несмотря на столь высокую стадию, по крайней мере, в первом матче есть явный фаворит и им является "Ливерпуль". "Рома" проиграла обе свои выездные встречи в плей-офф и нет предпосылок для того, чтобы как-то по-другому сложилось на "Энфилде".

Так же считают и букмекеры, оценивая победу "красных" коэффициентом 1.55. В то время как котировка на выигрыш римлян в среднем составляет 6.0.

Богдан Архипенко

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