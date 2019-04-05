Одил Ахмедов: "Было бы чудесно, если бы "Краснодар" стал чемпионом России"

Экс-игрок "Краснодара", который на данный момент выступает в "Шанхай СИПГ" Одил Ахмедов, выразил поддержку краснодарскому клубу. Об этом сообщают "Известия".

"Было бы чудесно, если бы "Краснодар" выиграл чемпионство России. Владелец, игроки, сотрудники команды достойны этого права, они проделали большую работу. У них сложные соперники, но я уверен, что они смогут это сделать", - сказал Ахмедов.

Напомним, футболист выступал за российский клуб с 2013 по 2016 год, за это время он отметился пятью голами.

"Краснодар" располагается на 3 строчке чемпионата России, имея в активе 38 баллов.

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