Одил Ахмедов: "Было бы чудесно, если бы "Краснодар" стал чемпионом России"
Экс-игрок "Краснодара", который на данный момент выступает в "Шанхай СИПГ" Одил Ахмедов, выразил поддержку краснодарскому клубу. Об этом сообщают "Известия".
"Было бы чудесно, если бы "Краснодар" выиграл чемпионство России. Владелец, игроки, сотрудники команды достойны этого права, они проделали большую работу. У них сложные соперники, но я уверен, что они смогут это сделать", - сказал Ахмедов.
Напомним, футболист выступал за российский клуб с 2013 по 2016 год, за это время он отметился пятью голами.
"Краснодар" располагается на 3 строчке чемпионата России, имея в активе 38 баллов.
Не пропустите: Одил Ахмедов готов вернуться в РПЛ| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" хочет предложить Погба контракт до 2024 года
-
Бартомеу: "Мы уже готовимся к будущему - эпохе после Месси"
-
Саутгейт награжден Орденом Британской империи за успехи сборной Англии на ЧМ в России
-
Роуз о наказании расизма: "Чего еще ожидать от виновных, которых штрафуют на сумму, которую я спускаю за ночь в Лондоне?"
-
Зинченко рассказал, сколько времени займет его восстановление
-
Одил Ахмедов: "Было бы чудесно, если бы "Краснодар" стал чемпионом России"
-
Главные новости дня: 4 апреля
-
Вермалена зовут в АПЛ
-
"Леганес" - "Вальядолид" - 1:0, "Реал Сосьедад" - "Бетис" - 2:1 (видеообзоры матчей Примеры)
-
"Барселона" и "Ювентус" могут совершить громкий обмен футболистами
-
"Реал" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"
-
Неймар скучает по "Барселоне"
-
Семин рассказал, когда планирует завершить карьеру
-
"Бетис" уступил "Реал Сосьедаду"
-
Сборная России узнала соперников по групповому этапу Евро-2019 U-17
-
"Аталанта" за 15 минут разгромила "Болонью" (видео голов)
-
"Севилья" - "Алавес" - 2:0 (видеообзор матча Примеры)
-
"Сассуоло" - "Кьево" - 4:0 (видеообзор матча Серии А)
-
"Леганес" вырвал победу в матче с "Вальядолидом"
-
"Барселона" увеличила клаусулу 16-летнего воспитанника до 100 миллионов евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Краснодар
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|37
|5
|Спартак Москва
|21
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Оренбург
|21
|29
|9
|Рубин
|21
|29
|10
|Ахмат
|21
|27
|11
|Крылья Советов
|21
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|21
|18
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12