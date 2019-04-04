Одил Ахмедов готов вернуться в РПЛ

Полузащитник "Шанхай СИПГ" Одил Ахмедов признался, что он был бы не против оказаться в одном из клубов РПЛ.

Ранее 31-летний футболист выступал за "Анжи" и "Краснодар".

"Я скучаю по России. В российском чемпионате я провёл шесть лет своей жизни. Они навсегда останутся в памяти, как одни из самых ярких в моей футбольной карьере. Российские клубы осуществили мою мечту – сыграть в еврокубках. А какие у вас болельщики: они всегда были рядом и поддерживали меня. Эти воспоминания дорогого стоят. Сейчас я готов рассмотреть предложения из РПЛ. Я высоко оцениваю чемпионат России", - сказал Ахмедов.

Контракт опытного хавбека с "Шанхай СИПГ" истекает в декабре этого года. Его трансферная стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

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