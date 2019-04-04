Одил Ахмедов готов вернуться в РПЛ
Полузащитник "Шанхай СИПГ" Одил Ахмедов признался, что он был бы не против оказаться в одном из клубов РПЛ.
Ранее 31-летний футболист выступал за "Анжи" и "Краснодар".
"Я скучаю по России. В российском чемпионате я провёл шесть лет своей жизни. Они навсегда останутся в памяти, как одни из самых ярких в моей футбольной карьере. Российские клубы осуществили мою мечту – сыграть в еврокубках. А какие у вас болельщики: они всегда были рядом и поддерживали меня. Эти воспоминания дорогого стоят. Сейчас я готов рассмотреть предложения из РПЛ. Я высоко оцениваю чемпионат России", - сказал Ахмедов.
Контракт опытного хавбека с "Шанхай СИПГ" истекает в декабре этого года. Его трансферная стоимость оценивается в 6 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|64
|2
|Цзянсу Шунтиан
|30
|57
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
|36
|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30