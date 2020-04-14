Одил Ахмедов назвал топ-3 лучших игроков из СНГ за последние 10 лет

Полузащитник "Шанхай СИПГ" Одил Ахмедов рассказал, каких футболистов из стран СНГ он считает лучшими за последнее десятилетие.

"Мхитарян, Жирков, Дзюба", - сказал Ахмедов, отметив, что сильнейшим из этой троицы является армянин.

Одил Ахмедов известен по выступлениям за "Анжи" и "Краснодар".

Мхитарян сейчас защищает цвета "Ромы", хотя права на него принадлежат "Арсеналу". Жирков и Дзюба играют за "Зенит".

Не пропустите: Дзюбу позвали в белорусский клуб. | http://soccernews.ru