Одил Ахмедов назвал топ-3 лучших игроков из СНГ за последние 10 лет
Полузащитник "Шанхай СИПГ" Одил Ахмедов рассказал, каких футболистов из стран СНГ он считает лучшими за последнее десятилетие.
"Мхитарян, Жирков, Дзюба", - сказал Ахмедов, отметив, что сильнейшим из этой троицы является армянин.
Одил Ахмедов известен по выступлениям за "Анжи" и "Краснодар".
Мхитарян сейчас защищает цвета "Ромы", хотя права на него принадлежат "Арсеналу". Жирков и Дзюба играют за "Зенит".
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