Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры

Фото твиттер "Краснодара"

Бывший полузащитник "Анжи" и "Краснодара" Одил Ахмедов решил повесить бутсы на гвоздь.

Футболист, который выступал в РПЛ с 2011 по 2016 год, объявил о завершении карьеры в 34-летнем возрасте.

Последним клубом экс-капитана сборной Узбекистана стал "Цанчжоу Майти Лайонс".

В течение карьеры Ахмедов выиграл 6 трофеев - 5 на родине и 1 в Китае.

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