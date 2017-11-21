Один балл до мечты: "Шахтер" попытается не проиграть сверхмотивированному "Наполи"

"Наполи" – "Шахтер"

Стадион: "Сан-Паоло" (Неаполь, Италия)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Дамир Скомина (Словения)

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете "F" сойдутся итальянский "Наполи" и украинский "Шахтер". Встреча пройдет в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло" и будет иметь решающее значение для хозяев поля. Только победа позволит команде Маурицио Сарри сохранить шансы на выход в 1/8 финала. С другой стороны, любой результат, кроме поражения, выведет в плей-офф донецкий клуб.

Лидер Серии А попал в сложную ситуацию, выиграв только один матч в четырех турах группового этапа. Но в этом неаполитанцы могут винить только себя. В середине сентября наставник "Наполи" недооценил "горняков" во время первой встречи команд в Харькове, за что и поплатился поражением. Теперь та потеря очков может дорого стоить подопечным Маурицио Сарри. Впрочем, в предстоящей встрече "партенопеи" действительно имеют хорошие шансы взять три очка. В чемпионате Италии клуб набрал отличный ход, имея в активе 35 очков из 39 возможных. Генеральную репетицию перед "Шахтером" неаполитанцы провели в 13-м туре Серии А, легко и непринужденно, несмотря на счет, обыграв "Милан" (2:1), благодаря чему упрочили лидерство в чемпионате.

Однако нынешний "Милан", как бы это странно ни звучало, слабее "горняков", у которых все в порядке с дисциплиной и командной игрой. Донецкий клуб также может назвать эту встречу решающей в текущем розыгрыше группового этапа. Любой положительный результат или даже поражение (при условии большого количества забитых мячей) в третий раз в истории выведут "Шахтер" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Если же ни один из сценариев не сбудется, "горняки" будут иметь шанс зацепиться за очки в домашнем матче 6-го тура против "Манчестер Сити". Конечно, на данный момент никто об этом не думает, и "Шахтер", как подчеркнули перед матчем игроки и тренер команды, приехал в Неаполь исключительно за очками.

Накануне игры против "Наполи" команда Паулу Фонсеки сенсационно уступила во внутреннем чемпионате. Обидчиком чемпиона Украины стала скромная "Александрия" (1:2), которая находится в нижней части турнирной таблицы. Это поражение стало всего лишь вторым для донетчан в украинской Премьер-лиге. Но в этом турнире у команды Паулу Фонсеки есть очковый запас, поэтому ничего страшного не произошло. Сейчас все внимание чемпиона Украины сосредоточено на Лиги чемпионов, где изначально далеко не каждый предрекал "Шахтеру" успех в столь сложной группе, а до него осталось набрать один пункт.

Интересные факты противостояния "Наполи" и "Шахтера":

"Шахтеру" достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в 1/8 финала

"Наполи" проиграл 3 из 4 матчей в текущем розыгрыше турнира

В 9 встречах на территории Италии "Шахтер" добыл одну победу

"Наполи" никогда не проигрывал украинским клубам на своем поле

Ориентировочные составы на игру:

"Наполи": Рейна – Хюсай, Альбиоль, Кирикеш, Руй, Диавара, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Инсинье, Мертенс.

"Шахтер": Пятов – Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Тайсон, Бернард, Марлос, Феррейра.

Прогноз на матч "Наполи" – "Шахтер":

"Шахтер" исторически неудачно играет в Италии. Однако за всю историю клуба у донетчан нынче один из сильнейших составов. Ожидается, что "Наполи" будет на протяжении всего матча оказывать давление на ворота Андрея Пятова. Поэтому от того, выдержат ли подопечные Паулу Фонсеки этот прессинг или нет, и будет зависеть результат.

Букмекеры, как и в первом матче между этими командами, отдают итальянскому клубу большое преимущество. На победу неаполитанцев коэффициент составляет 1.44 баллов, в то время как на успех "Шахтера" – 6.50 баллов. Ничейный исход оценивается в 5.20 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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