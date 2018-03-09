Один гол россиян, фиаско "Боруссии", тренерский урок от Венгера и другие итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Европы

Редакция SoccerNews подводит главные итоги первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

"Локомотив" разбит в Мадриде

Из всех трех соперников российских клубов (а возможно и не только российских) на стадии 1/8 финала Лиги Европы "Локомотиву" достался самый сложный оппонент. Сразу после того, как стало известно о том, что "железнодорожникам" придется сразится с "Атлетико", вопрос о выходе в четвертьфинал уже не стоял, главной задачей москвичей на эту двухматчевую дуэль являлось достойное выступление.

Мадридский матч оказался легкой прогулкой для хозяев. Разница в классе команд была видна с первой же минуты матча. "Атлетико" уверенно контролировал ход встречи, первый мяч "матрасники" забили на экваторе первого тайма благодаря великолепному исполнительскому мастерству Саля Ньигеса. Во второй половине встречи подопечные Диего Симеоне воспользовались двумя грубыми ошибками обороны "Локо" и довели счет до разгромного.

Естественно, шансов пройти испанский гранд у московского клуба уже нету, что, собственно, и признают сами футболисты "красно-зеленых". Но возможность выйти и показать достойную игру в Москве все еще осталась.

Неудобные французы

Вот как-то исторически не складывается у российских команд с французами. Очередное подтверждение этой грустной тенденции – проигрыш ЦСКА "Лиону" в первом московском матче. Сразу после жеребьевки шансы команд расценивались как примерно равные, но уже сейчас исключительно все в руках команды Бруно Женезио. Поединок вышел прогнозируемо вязким и малоинтересным тем, кто любит хлеба и зрелищ.

В целом, игра была примерно равной. Разница только в том, что лионцы использовали один из своих стандартов, а москвичи не смогли ничего поделать с обороной гостей. Где надо, "ткачей" выручал их голкипер, но в общем ЦСКА сыграл недостаточно смело в атаке, как для команды, которой позарез нужен был положительный результат перед выездным поединком.

Шанс на проход в следующую стадию плей-офф у армейцев все еще остался, но с такими проблемами в созидании их, прямо скажем, очень мало.

Кришито сохраняет шанс для "Зенита"

"Зенит" имеет гораздо больше шансов на выход в следующий раунд Лиги Европы, чем оба московских клуба. Обнадеживающим фактором перед ответным матчем стал красивый гол Доменико Кришито со штрафного под занавес второго тайма. До этого "сине-бело-голубые" успели пропустить дважды: обидчиками питерцев стали Брума и Вернер.

Несмотря на проигрыш, подопечные Роберто Манчини имеют неплохой шанс пройти дальше. Гол на выезде не просто вдохновляет, но и дает математическое преимущество. Тем более, что "Зенит" в прошлом раунде приобрёл хороший опыт, выбив "Селтик", который так же с минимальным перевесом выиграл домашний матч. В то время как "РБ Лейпциг", напротив, после классно проведенного первого поединка против "Наполи", во втором – расслабился и едва за это не поплатился.

Киевское "Динамо" потрясло Рим

Один из самых интересных поединков на этой стадии проходил в Риме, где местный "Лацио" принимал "Динамо". После неубедительного прохода греческого АЕКа в прошлом раунде, большинство специалистов фактически похоронили киевский клуб, как только узнали, что следующим соперником вице-чемпиона Украины станет одна из лучших команд Италии.

Тем не менее, "Динамо" сумело сотворить мини-сенсацию, расписав результативную мировую с римлянами. Также любопытно, что Симоне Индзаги сыграл практически основным составом, в то время как Александр Хацкевич полурезервным. В стартовом составе "бело-синих" вышло восемь украинцев, один из которых был лучшим на поле. Молодой талант "динамовцев" Виктор Цыганков очень эффектным ударом пяткой открыл счет в матче. Но "орлята" очень быстро не только отыгрались, а и вышли вперед. Сначала провалом обороны гостей воспользовался Иммобиле, а через несколько минут – Андерсон.

Два подряд пропущенных мяча не сломали подопечных Хацкевича, они не стали отсиживаться в обороне, а полезли в атаку. Настоящим украшением встречи стал гол Мораеса, который и поставил точку в первой римско-киевской дуэли. Теперь же перед ответным матчем в Украине все в руках "динамовцев".

Венгер преподал урок Гаттузо

Самой громкой вывеской 1/8 финала было противостояние "Милана" и "Арсенала". Еще совсем недавно эти команды рубились в плей-офф Лиги Чемпионов, но сейчас клубы переживают свои исторически не лучшие времена. На игру лондонцев без слез смотреть невозможно, а на результаты даже и со слезами. "Канониры" потеряли все шансы на выход в Лигу Чемпионов через внутреннее первенство, теперь им ничего не остается, кроме как максимально сосредоточится на выступлении в Лиге Европы. "Россонери", наоборот, в последнее время приятно удивляют, хотя, как и "Арсеналу", им тоже не светит путевка в лучший евротунир через чемпионат.

В СМИ перед матчем активно обсуждалось несколько оксюморонное противостояние тренеров Арсена Венгера и Дженнаро Гаттузо. Еще несколько лет назад было сложно себе даже представить такое соперничество на тренерской скамье в еврокубках. Как выяснилось, опыт побил молодость: французский наставник целиком и полностью переиграл итальянца. "Арсенал" еще в первом тайме забил два гола и до конца встречи оставил свои ворота вне прикосновенности. Теперь для выхода в следующий раунд "Милану" через неделю нужно будет выпрыгнуть из штанов, во что поверить очень трудно.

"Боруссия" ходит по тонкому льду

"Боруссия" плоха в этом сезоне не только во внутреннем чемпионате, но и на международной арене. Как выяснилось, сначала "шмели" с большущим трудом заняли третье место на групповой стадии Лиги Чемпионов. Затем в 1/16 финала на тоненького и не без большой доли везения прошли итальянскую "Аталанту". Теперь же ситуация у немецкого гранда куда более плачевная – дортмундцы впервые в своей истории уступили австрийскому клубу, да еще и на домашнем стадионе. "Зальцбург" продемонстрировал превосходную организованность, победил со счетом 2:1 и таким образом сделал большой шаг на встречу четвертьфиналу Лиги Европы.

Символическая сборная

Вратарь: Антони Лопеш ("Лион")

Защита: Хуанфран ("Атлетико"), Марсело ("Лион"), Хосе Мария Хименес ("Атлетико"), Фабиу Коэнтрау ("Спортинг")

Полузащита: Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Димитри Пайе ("Марсель"), Виктор Цыганков ("Динамо" Киев), Генрих Мхитарян ("Арсенал")

Нападение: Фреди Монтеро ("Спортинг"), Лукас Окампос ("Марсель")

Богдан Архипенко

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