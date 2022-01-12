Один из боссов "Химок" анонсировал трансфер Жиркова
Фото: инстаграм Жиркова\Автор неизвестен
Член наблюдательного комитета "Химок" Роман Терюшков объявил о подписании соглашения с 38-летним защитником Юрием Жирковым.
"Жирков – игрок "Химок". Срок контракта – 0,5+1. По окончании контракта, если игрок захочет, он может продлить соглашение или остаться в системе управления клубом", – сказал Терюшков.
Напомним, что уже полгода Жирков является свободным агентом после того, как летом 2021 его соглашение с петербургским "Зенитом" подошло к концу.
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