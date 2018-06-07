Один из фаворитов ЧМ-2018 прибыл в Россию

Сборная Испании прибыла в Россию, чтобы принять участие в Чемпионате Мира-2018, сообщает официальный твиттер национальная испанской команды.

"Привет, Краснодар! Мы здесь! Мы представляем целую страну, которая с нетерпением ждёт от нас лучшего на чемпионате мира. Мы дадим всё это!" – говорится в сообщении.

Напомним, что сборная Испании на ЧМ-2018 сыграет в одной группе с Португалией, Марокко и Ираном.

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