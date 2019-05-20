Один из футболистов чемпионата России попался на допинге
Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) зафиксировала положительную допинг-пробу у одного из футболистов ФНЛ, сообщает официальный сайт РФС.
По данным источника, в допинг-пробе футболиста обнаружено запрещенное вещество. В связи с этим РФС и ФНЛ проведет расследование, результаты которого будут переданы в РУСАДА.
"РФС подчеркивает, что в отношении всех нарушителей антидопинговых правил всегда будут применяться максимально жесткие меры", - говорится в заявлении РФС.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|61
|2
|Краснодар
|29
|53
|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Урал
|29
|35
|11
|Рубин
|28
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Енисей Красноярск
|29
|20
|16
|Анжи
|28
|20