Один из футболистов чемпионата России попался на допинге

Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) зафиксировала положительную допинг-пробу у одного из футболистов ФНЛ, сообщает официальный сайт РФС.

По данным источника, в допинг-пробе футболиста обнаружено запрещенное вещество. В связи с этим РФС и ФНЛ проведет расследование, результаты которого будут переданы в РУСАДА.

"РФС подчеркивает, что в отношении всех нарушителей антидопинговых правил всегда будут применяться максимально жесткие меры", - говорится в заявлении РФС.

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