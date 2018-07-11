Один из главных фанатов "Реала" не жалеет об уходе Роналду
Президент Ла Лиги и болельщик "Реала" Хавьер Тебас сделал заявление по поводу ухода из королевского клуба нападающего Криштиану Роналду.
"Пять лет назад мое беспокойство по этому поводу составило бы девять баллов из 10. Но сегодня оно составляет не более четырех по десятибальной шкале. Мы провели большую работу за последние годы, чтобы в Ла Лиге было как можно больше топовых игроков.
Нам удалось подписать много телевизионных контрактов и никто не требовал, чтобы Роналду или Месси продолжали играть в чемпионате Испании.
Я благодарен Роналду за то, что он выступал в лучшей лиге мира", – приводит слова Тебаса AS.
Напомним, что 33-летний Роналду перешел в "Ювентус" за 112 миллионов евро.
Не пропустите: Агент Роналду сделал заявление о переходе игрока в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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