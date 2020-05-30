Один из игроков "Локомотива" тренируется на даче у Сёмина

Теги локомотив москваюрий семинсоломон кверквелия

Один из игроков "Локомотива" тренируется на даче у Сёмина

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин помогает набрать форму защитнику "железнодорожников" Соломону Кверквелии.

28-летний грузин тренируется на даче у экс-наставника. 73-летний специалист составил программу для футболиста и занимается с ним.

Напомним, что из-за постоянных травм Кверквелия смог принять участие только в 6 матчах текущего сезона.

Сёмин покинул пост главного тренера "Локо" в связи с истечением срока контракта, который совет директоров клуба продлевать не захотел.

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