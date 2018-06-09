Один из игроков сборной России досрочно завершил тренировку

Теги россияюрий жирков

Один из игроков сборной России досрочно завершил тренировку

У сборной России сейчас проходит открытая тренировка в Москве.

Как сообщают российские СМИ, защитник сборной Юрий Жирков был вынужден досрочно покинуть занятие. Причины пока не уточняются.

Другие игроки продолжают занятие со Станиславом Черчесовым.

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