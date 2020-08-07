Один из игроков "Спартака" переболел коронавирусом

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Один из игроков "Спартака" переболел коронавирусом

Хавбек "Спартака" Георгий Мелкадзе переболел коронавирусом, сообщает журналист Вячеслав Короткин.

Футболист должен был присоединиться к дублю "Спартака", однако находился на самоизоляции. Отмечается, что больше заболевших в "Спартаке" не выявлено.

В минувшем сезоне Мелкадзе на правах аренды выступал за "Тамбов". На его счету 7 голов и 3 ассиста в 18 играх.

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