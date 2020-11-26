Один из кандидатов в президенты "Барселоны" хочет вернуть Неймара
Кандидат в президенты "Барселоны" Эмили Русо заявил, что он хочет вернуть в каталонский клуб бразильского нападающего Неймара, который выступает за ПСЖ.
"Мы намерены подписать двух топ-игроков, одним из которых является Неймар. Мы работаем над его возвращением в "Барселону", но для этого ему придется отозвать свой иск против клуба. Надеюсь, что вскоре мы сможет объявить имя другого футболиста, которого мы хотим подписать. Его имя никого не оставит равнодушным", - приводит слова Русо Goal.
В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ восемь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14