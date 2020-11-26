Один из кандидатов в президенты "Барселоны" хочет вернуть Неймара

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Один из кандидатов в президенты "Барселоны" хочет вернуть Неймара

Кандидат в президенты "Барселоны" Эмили Русо заявил, что он хочет вернуть в каталонский клуб бразильского нападающего Неймара, который выступает за ПСЖ.

"Мы намерены подписать двух топ-игроков, одним из которых является Неймар. Мы работаем над его возвращением в "Барселону", но для этого ему придется отозвать свой иск против клуба. Надеюсь, что вскоре мы сможет объявить имя другого футболиста, которого мы хотим подписать. Его имя никого не оставит равнодушным", - приводит слова Русо Goal.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ восемь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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