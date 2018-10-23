Один из ключевых игроков "Боруссии" может не сыграть с "Атлетико"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер рискует пропустить игру с "Атлетико" в рамках Лиги Чемпионов.

Как сообщает Kicker, медицинский штаб клуба на ближайших тренировках оценит состояние футболиста, однако окончательное решение будет принято, скорее всего, завтра непосредственно перед игрой.

В этом сезоне Алькасер провел 5 матчей, в которых забил 8 голов.

Игра между "Боруссией" и "Атлетико" пройдет завтра в 22:00 по московскому времени.

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