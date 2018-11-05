Один из ключевых игроков ПСЖ задумался о смене клуба

Теги псжмарко верратти

Один из ключевых игроков ПСЖ задумался о смене клуба

Хавбек ПСЖ Марко Верратти летом может сменить клубную прописку.

Как сообщает Calciomercato, клуб не может согласовать с итальянцем условия нового соглашения. Если ПСЖ не удовлетворит требования игрока, то он покинет клуб в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что на Верратти претендуют "Интер", "Наполи" и "Ювентус".

В этом сезоне на счету Верратти одна голевая передача в 11 матчах.

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