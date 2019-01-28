Один из ключевых игроков "Ювентуса" пропустит матч с "Атлетико" в Лиге Чемпионов

Теги ювентусатлетико мадридлеонардо бонуччи

Один из ключевых игроков "Ювентуса" пропустит матч с "Атлетико" в Лиге Чемпионов

Стала известна степень серьезности повреждения, полученного защитником "Ювентуса" Леонардо Бонуччи.

Как сообщает Telelombardia, у футболиста выявлен вывих голеностопа, из-за чего он пропустит около месяца.

Таким образом, Бонуччи точно не сыграет в первом поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико".

Напомним, что игрок травмировался вчера в матче Серии А против "Лацио" (2:1).

В текущем сезоне Бонуччи провел 25 игр, в которых отметился одним голом и четырьмя ассистами.

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